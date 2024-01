"Lüge": Ekaterina Leonova ist nicht wieder mit Ex zusammen!

Ekaterina Leonova (36) ist sauer! In den vergangenen Monaten stand die Let's Dance-Profitänzerin des Öfteren wegen ihres Liebeslebens in den Schlagzeilen. Schon während der vergangenen Staffel der Tanzshow soll sie mit Timon Krause (29) angebandelt haben. Inzwischen gehen die beiden getrennte Wege. Gestern wurden Spekulationen laut, dass Ekat wieder mit dem Mann zusammen ist, mit dem sie vor der Liebelei mit dem Magier eine Beziehung führte. Doch das entspricht nicht der Wahrheit, wie sie nun klarstellt!

In ihrer Instagram-Story dementiert Ekaterina nun die Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback mit ihrem Ex. "Ich bekomme Artikel von Freunden zugeschickt, in denen es heißt, ich bin wieder zu meinem Ex zurück. Aus meinem Umfeld. Ich weiß nicht, welche Freunde sie da fragen. Aber langsam reicht es", erklärt die Beauty sauer. Aktuell werde sie von keinem Mann begleitet, schon gar nicht von ihrem Verflossenen. "Ich bin nicht wieder zu meinem Ex zurück", stellt sie klar.

Ekaterinas Management äußerte sich ebenfalls. In einem Statement gegenüber RTL heißt es, dass die Gerüchte um das Liebesleben der 36-Jährigen eine "komplette Lüge" seien.

Getty Images Timon Krause und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2023

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin

