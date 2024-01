Matthew Perrys Tod hat Charlie Sheen "zutiefst schockiert"

Diese Nachricht schockte die Welt! Im Oktober wurde Matthew Perry (✝54) tot in seinem Whirlpool aufgefunden. Der Schauspieler hatte ein sehr bewegtes Leben – einige Jahre vor seinem Tod hatte er gegen eine Drogensucht gekämpft. Auch Charlie Sheen (58) kennt den Kampf gegen die Substanzen nur zu gut. Ihn habe das Ableben des Friends-Stars sehr getroffen. Charlie war von Matthews Tod "zutiefst schockiert".

Das erzählt der Two and a half Men-Star in einem Interview mit Deadline. "Ich habe etwas gefühlt, ... als er starb, wow, [ich dachte], man könnte stattdessen so etwas [meinen Tod] auch über mich lesen", zeigt sich Charlie nachdenklich. "Ich war wirklich traurig. Ich kann so viel davon [von Matthews Kampf mit der Sucht] nachempfinden, weil ich es mit ihm durchlebt oder [selbst] erlebt habe", fährt er fort. Er habe Matthew vor einigen Jahren bei den Anonymen Alkoholikern getroffen, ein enges Verhältnis sollen sie jedoch nicht gehabt haben.

In seiner Biografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" hatte Matthew offen über seine Suchtprobleme und die damit verbundenen körperlichen Auswirkungen geschrieben. "Wenn ich dick war, war es Alkohol. Wenn ich dünn war, waren es Pillen. Wenn ich einen Ziegenbart hatte, waren es viele Pillen", hatte er in einem Kapitel geschildert.

Anzeige

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Charlie Sheen im Juni 2018

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de