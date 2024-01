Nach Trennung: Kevin Costners Ex soll wieder vergeben sein!

Christine Baumgartner (49) scheint weiterzuziehen! Im Mai des vergangenen Jahres gaben die Schauspielerin und ihr Mann Kevin Costner (68) ganz überraschend ihre Trennung bekannt. Ihr Ehe-Aus artete schnell in einen erbitterten Rosenkrieg um Besitz und die gemeinsamen Kids aus. Der "Yellowstone"-Star soll inzwischen wieder in festen Händen sein. Und wie es aussieht, hat auch Christine einen neuen Mann an ihrer Seite!

Gegenüber People berichtet nun ein Insider, dass Christine ganz frisch mit dem Financier Josh Connor zusammen sein soll. "Josh war zunächst nur ein Freund", erklärt die Quelle. Doch zwischen den beiden habe sich letztlich mehr entwickelt – auch weil sie ähnliche Geschichten erlebten. "Er ist ein geschiedener Vater und versteht, was sie durchgemacht hat. Sie lieben beide das Meer und das Strandleben. Das ist etwas, das Christine glücklich macht", gibt der Informant weiter preis.

Na, was Kevin wohl dazu sagt, dass Christine wieder jemanden an ihrer Seite hat? Als vor einigen Wochen bekannt wurde, dass der Hollywoodstar die Sängerin Jewel (49) datet, soll seine Ex davon überhaupt nicht begeistert gewesen sein. "Obwohl sie öffentlich sagt, dass sie nicht überrascht ist, dass Kevin weitergezogen ist, brennt Christine vor Eifersucht", behauptete ein Insider National Enquirer.

Getty Images Christine Baumgartner im November 2019

Getty Images Jewel im August 2021

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner im Februar 2022

