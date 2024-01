So rührend wird Matthew Perry (†54) bei den Emmys geehrt!

Auch hier wird ihm die letzte Ehre erwiesen. Ende Oktober gelangten traurige Nachrichten an die Öffentlichkeit: Matthew Perry (✝54) war unerwartet verstorben. Berichten zufolge hatte ihn seine Assistentin leblos im Whirlpool gefunden. Laut Autopsiebericht haben akute Auswirkungen der Droge Ketamin zu seinem Tod geführt. Die Trauer um den Verlust des Friends-Stars ist nach wie vor immens. Nun wurde Matthew mit einer emotionalen Ehrung bedacht.

Am Montag fand die Verleihung der diesjährigen Emmys in Los Angeles statt – dabei wurde während des Festakts auf besonders rührende Weise an den gebürtigen Kanadier erinnert. Die Fernsehakademie ehrte den verstorbenen Hollywoodstar mit einer nostalgischen Darbietung des "Friends"-Titelsongs "I'll Be There for You" von Charlie Puth (32).

Erst vor wenigen Tagen hatte Charlie Sheen (58) in einem Interview mit Deadline verraten, wie sehr ihn Matthews Ableben getroffen habe. "Ich habe etwas gefühlt. Als er starb, [dachte ich], man könnte stattdessen so etwas auch über mich lesen", zeigte sich der Two and a half Men-Darsteller nachdenklich und betonte: "Ich war wirklich traurig. Ich kann [Matthews Kampf mit der Sucht] nachempfinden, weil ich es mit ihm durchlebt oder [selbst] erlebt habe."

Matthew Perry im Mai 2006

Charlie Puth bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Charlie Sheen, Schauspieler

