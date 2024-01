Stehen Justin Timberlake und Jessica kurz vor dem Ehe-Aus?

Gehen sie etwa bald getrennte Wege? Justin Timberlake (42) und Jessica Biel (41) sind seit 2012 miteinander verheiratet. Zusammen haben die beiden Schauspieler zwei Söhne namens Silas und Phinneas. Die Eheleute gelten in Hollywood als echtes Traumpaar. In der Vergangenheit schwärmten sie immer wieder voneinander. Doch ist es damit möglicherweise bereits seit längerem vorbei? Justin und Jessica sollen ernsthafte Probleme haben...

Gegenüber Life & Style berichtet ein Insider, dass die beiden eine Scheidung in Erwägung ziehen: "Es gibt Gerüchte, dass er [Justin] und Jessica sich trennen wollen." Die beiden sollen angeblich seit einiger Zeit Probleme haben und suchten sich deswegen Hilfe. "Sie lieben sich zwar, aber all die Paartherapien, denen sie sich unterzogen haben, konnten einige ihrer grundlegenden Probleme nicht lösen", behauptet die Quelle. Ein deutliches Zeichen für ein mögliches Ehe-Aus sei laut ihren Freunden, dass sie ihre gemeinsamen Finanzen neu aufgestellt haben.

Ob an den Gerüchten tatsächlich etwas dran ist, ist unklar. Doch angeblich sollen die Memoiren von Justins Ex Britney Spears (42) dazu beigetragen haben, dass das Ehepaar sich voneinander entfernte. In "The Woman in Me" kam der "Can't Stop the Feeling!"-Interpret nicht gut weg.

Anzeige

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake und Jessica Biel im März 2023

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de