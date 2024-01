Dschungel-Drama? Kim Virginia Hartung hatte etwas mit Fabio!

Sie gibt pikante Details preis! In wenigen Tagen wird Kim Virginia Hartung (28) in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel zu sehen sein. Dabei könnte es ordentlich spannend werden – denn das Realitysternchen hatte bereits etwas mit ihrem Mitcamper Mike Heiter (31) am Laufen und wird dort wieder auf ihren Verflossenen treffen. Doch nicht nur das: Auch mit diesem Dschungelkandidaten bandelte Kim Virginia bereits an!

Wie die 28-Jährige jetzt in einem Livestream auf Instagram verrät, kam sie ihrem Reality-TV-Kollegen Fabio Knez näher – und der ist eigentlich vergeben! Gemeinsam nahmen sie an der aktuellen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel teil, in der der Staubsaugervertreter auch seine Freundin Darya Strelnikova kennenlernte. Laut Kim Virginia lief aber sowohl während der Dreharbeiten als auch abseits der Kameras etwas mit Fabio! "Ist schon mies gelaufen, als ich da war. Da war Big Love bei Darya und Fabio – und ich habe mit Fabio immer noch rumgemacht", verrät Kim Virginia.

Wie weit der Flirt ging und wie lange etwas zwischen den beiden lief, verrät die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin nicht. Am berühmt-berüchtigten Lagerfeuer könnte Kim Virginia aber noch so einiges auspacken. "Wenn einer übertreibt, erzähle ich alles", teasert sie an.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Oktober 2023

Instagram / fabioknez Darya Strelnikova und Fabio Knez im Dezember 2023

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

