"Meine Uhr tickt": Evelyn Burdecki wünscht sich ein Kind

Evelyn Burdecki (34) kann es wohl kaum abwarten! Die Blondine hatte schon auf verschiedenen Wegen im TV nach ihrem Liebesglück gesucht: Sie war schon bei Take Me Out zu sehen und versuchte kurze Zeit später ihr Glück bei Der Bachelor. Doch selbst ihre eigene Datingshow brachte nicht das erhoffte Liebesglück. Dennoch wünscht sich die Blondine irgendwann eigene Kinder. Evelyn fehlt nur noch der passende Partner für ihren Kinderwunsch!

Das berichtet die 34-Jährige jetzt während einer Veranstaltung in einem Interview mit Bild. "Meine Uhr tickt, aber ich habe immer noch keinen passenden Zeiger zu der Uhr gefunden", plaudert Evelyn aus. Zu dem Event erschien die einstige Dschungelkönigin ebenfalls ohne Begleitung.

Dennoch macht sich die gebürtige Düsseldorferin wohl keinen großen Stress, was ihren Kinderwunsch angeht. "Helene Fischer hat mit 38 ihr erstes Kind bekommen, sie ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Da mache ich mir keine Sorgen", erklärte sie gegenüber Watson. Dennoch suche sie keinen Mann, nur weil sie ein Kind haben möchte. "Es muss einfach Liebe sein", stellt Evelyn klar.

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Influencerin

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im März 2023

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de