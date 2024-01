Kinderfotos: So gratuliert Kate Moss' Bruder zum Geburtstag!

Er gibt einen seltenen Einblick. Kate Moss (50) ist eins der erfolgreichsten Supermodels der Welt. Mit gerade einmal 14 Jahren wurde die Britin unerwartet von einem Modelscout entdeckt und avancierte damit über Nacht zum gefeierten Star. Doch obwohl sie bereits in jungen Jahren im Fokus der Öffentlichkeit gestanden hatte, ist über ihre Kindheit nicht allzu viel bekannt. Zu ihrem runden Geburtstag sollte sich das jedoch ändern. Kates Bruder teilt in einem süßen Post noch nie gesehene Kinderfotos der beiden.

Auf Instagram teilt der 46-Jährige die Schnappschüsse und schreibt dazu: "Fabelhaft mit 50! Für die Welt bist du vielleicht Kate Moss, aber für mich bist du meine große Schwester. [...] Ich liebe dich, Schwesterchen." Eins der Bilder zeigt Kate und ihren Bruder, wie sie als Kleinkinder breit für die Kamera grinsen. In einem anderen Foto scheinen die Geschwister schon deutlich älter zu sein. Offenbar in ihren Zwanzigern posieren sie Seite an Seite zusammen mit ihrer Mutter Linda.

Ihren Geburtstag feierte das Model in diesem Jahr mit ihrem Partner Nikolai von Bismarck (37) und ihrer Tochter Lila Moss (21) in Paris. Bilder, die Mirror vorliegen, zeigen sie beim Verlassen eines Hotels. Dabei zog Kate mal wieder alle Blicke auf sich. In einem sexy transparenten Kleid, das mit einem gestickten Floralmuster verziert war, legte sie einen wahren Glanzauftritt hin.

Kate und Nick Moss als Kinder

Nick und Kate Moss mit ihrer Mutter Linda

Kate Moss, Model

