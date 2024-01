Sexy! Kate Moss lässt sich an ihrem 50. Geburtstag ablichten

Sie kann sich sehen lassen! Als Teenager wurde Kate Moss (50) entdeckt und startete daraufhin in der Modelbranche durch. Ihre Fans konnten sie bereits auf unzähligen Laufstegen in der ganzen Welt sowie auf Magazincovern und als Gesicht von bekannten Marken bewundern. Sie zählt zu den erfolgreichsten Models der Geschichte – auch noch mit 50. So gut sah Kate an ihrem runden Geburtstag aus!

Wie Mirror berichtete, wurde das britische Model am Dienstag in der französischen Hauptstadt mit ihrem Partner Nikolai von Bismarck (37) und ihrer Tochter Lila Moss (21) gesichtet. Am Abend konnten Kate und Nikolai den Fotografen nicht entwischen und wurden abgelichtet, als sie das Hotel verließen und vermutlich auf dem Weg zu einem Restaurant waren. Wie auf den Schnappschüssen zu sehen, begeisterte die 50-Jährige in einem sexy transparenten Kleid, das mit einem gestickten floralen Muster verziert war.

Genauso extravagant soll die Geburtstagsfeier der Mode-Ikone werden. "Kate plant schon seit langem eine große Party im Ritz in Paris", verriet ein Insider gegenüber Mail Online. "Es wird ein denkwürdiger Abend! Sie kann es kaum erwarten, sich aufzubrezeln und die Nacht durchzutanzen", offenbarte der Informant weiter. Auf der Gästeliste stehen wohl Freunde und Familie, die bereits auf dem Weg sein sollen.

Anzeige

MEGA Kate Moss und Nikolai von Bismarck im September 2022

Anzeige

Getty Images Lila Moss und Kate Moss im Rahmen der Met Gala 2023

Anzeige

ActionPress Kate Moss im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de