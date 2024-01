Memoiren von Herzogin Meghan: Was halten die Royals davon?

Herzogin Meghan (42) und ihr Ehemann Prinz Harry (39) liegen seit Jahren im Dauerclinch mit dem britischen Königshaus. Nach dem brisanten Interview mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey (69) legte das Skandal-Pärchen mit den Memoiren des Rotschopfs und einer Netflix-Doku nach – immer wieder attackieren sie dabei die Königsfamilie. Nun soll auch die US-Amerikanerin eine Autobiografie planen – was wohl die royale Verwandtschaft davon hält?

"Ich würde nicht sagen, dass König Charles (75) oder andere hochrangige Mitglieder der königlichen Familie sehr besorgt über die Memoiren von Meghan wären. Sie wären eher traurig. Ich bin mir sicher, dass er denkt, nicht schon wieder", vermutet die PR-Expertin Lynn Carratt im Gespräch Mirror. Harry und Meghan haben einen Vertrag über vier Bücher mit dem amerikanischen Buchverlag Penguin Random House. Harry hat bereits seine Autobiografie "Reserve" verfasst und Meghan das Kinderbuch "The Bench".

Der Vertrag des Ehepaares mit dem Streaming-Dienst Netflix soll laut The Sun im nächsten Jahr auslaufen. Sollten Harry und Meghan bis dahin nichts Interessantes für den Konzern produzieren, sieht Royal-Experte Richard Fitzwilliams schwarz für die Zukunft der beiden: "Wenn man einfach seine Familie in den Dreck zieht, was das einzige Mal zu sein scheint, dass man extrem viel Geld bekommt, und sonst nichts tut, muss man damit rechnen, dass man nicht ernst genommen wird."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham, Dezember 2017

Getty Images König Charles im September 2023

Amy Katz/ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim One805-Event 2023

