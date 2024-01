Runder Geburtstag: Michelle Obama feiert ihren Ehrentag!

Michelle Obama (60) hat in ihrem Leben einiges erreicht: Nachdem sie in einfachen Verhältnissen in Chicago aufgewachsen war, studierte sie später an zwei hoch angesehenen Universitäten – die Autorin besitzt einen Abschluss der Havard University. 2009 zog die zweifache Mutter dann an der Seite ihres Ehemannes Barack Obama (62) ins Weiße Haus und wurde die erste afroamerikanische First Lady der USA. Nun feiert Michelle einen runden Geburtstag!

Die Anwältin wird heute 60 Jahre alt. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten, Michelle Obama... klug, gebildet, patriotisch und eine schöne Frau, der Amerika und die Demokratie wirklich am Herzen liegen", drückt ein User auf X seine Wertschätzung für Michelle aus. Ein weiterer Fan widmet der Unternehmerin ebenfalls liebevolle Worte: "Hallo Welt, heute hat eine wunderbare Frau Geburtstag... Sie ist eine der klügsten First Ladys, die Amerika je hatte."

Doch nicht nur beruflich ist Michelle auf der Überholspur – in ihrer langjährigen Ehe mit Barack scheint die "Becoming"-Verfasserin nach wie vor richtig glücklich zu sein. "31 Jahre und noch ein ganzes Leben vor uns. Ich liebe es, mit dir an meiner Seite durchs Leben zu gehen, Barack. Alles Gute zum Jahrestag, Schatz!", gratulierte sie vergangenes Jahr Barack zum Hochzeitstag.

Getty Images Michelle Obama im Dezember 2022

Getty Images Michelle Obama, Anwältin

Getty Images Barack und Michelle Obama

