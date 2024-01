Sofía Vergara will als Single New York City unsicher machen!

Sofía Vergara (51) will voll ins Single-Leben eintauchen! Im vergangenen Jahr hatten das Model und sein Ehemann Joe Manganiello (47) überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Das Paar war seit 2015 verheiratet gewesen. Danach flirtete die Schauspielerin mit Justin Saliman – die kurze Liaison mit dem Chirurgen soll allerdings schon wieder beendet sein. Sofia hat nämlich Lust, in New York so richtig steilzugehen!

In der "Tonight Show" schwärmt sie von der US-amerikanischen Metropole. "Ich liebe es. Wer liebt New York City nicht? Die Leute, die Energie. Ich denke, dass man auch bei den Männern mehr Möglichkeiten hat", meint Sofía selbstbewusst. Immerhin sei sie jetzt wieder auf dem Markt und offen für Flirts: "Ich bin jetzt Single und in New York gibt es mehr Leute. Es gibt nicht nur Schauspieler oder Autoren oder Regisseure, ich denke, es gibt einen größeren [Pool]. Ich werde mehr Zeit in New York verbringen." Die Stadt eigne sich wegen ihrer tollen Restaurants zudem hervorragend für romantische Dates.

Sofías Ex ist seinerseits nach dem Ehe-Aus schon wieder in festen Händen: Jo hat sein Glück in Caitlin O'Connor (33) gefunden. Auf Events posieren der Filmstar und seine Liebste bereits verliebt für die Fotografen. Über die neue Liebe soll Sofía allerdings gar nicht begeistert sein.

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara bei den Oscars 2023

Getty Images Sofía Vergara, Serienstar

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello, Schauspieler

