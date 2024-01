Gesichtslähmung: Helen Flanagans Tochter im Krankenhaus!

Das war sicher ein Schock! Nach den Weihnachtsfeiertagen, die Helen Flanagan (33) erstmals ohne ihre Kinder verbracht hatte, machte sie sich gemeinsam mit ihren drei Sprösslingen Matilda, Delilah und Charlie auf den Weg nach Bali – doch die Tage verliefen anders als geplant. Die achtjährige Tochter der ehemaligen "Coronation Street"-Darstellerin bereitete ihr im Urlaub große Sorgen. Jetzt verrät Helen, was die Kleine durchmachen musste!

Auf Instagram teilte die Mutter einige Momentaufnahmen der Reise – auch die aufgetretenen Probleme. In den ersten Tagen habe Matilda eine Bell-Lähmung erlitten – die Hälfte ihres Gesichts sei gelähmt gewesen. Mittlerweile konnte Helen aber wieder aufatmen. "Ich bin so froh, dass es jetzt vorbei ist, es wurde durch eine schlimme Augeninfektion ausgelöst", schrieb sie zu einem süßen Schnappschuss in ihrer Story.

Ob Helen die Tage alleine mit ihren Kids verbringt oder noch eine Begleitung an Bord hat? Nach ihrer Trennung von Scott Sinclair, dem Vater ihres Nachwuchses, ist die 33-Jährige wieder als Single unterwegs. Vor rund zwei Monaten hatte man die Blondine bei einem vermeintlichen Date entdeckt. Auf Bildern, die The Sun daraufhin veröffentlicht hatte, hatten die beiden vertraut ausgesehen und schienen die gemeinsame Zeit zu genießen.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihren Kindern

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

Getty Images Helen Flanagan und Scott Sinclair im Juni 2018

