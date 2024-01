Sechs Jahre ohne Sex: Kendra Wilkinson hätte wieder Lust

Sie ist wieder bereit für Bettgeflüster und Co.! Kendra Wilkinson (38) und ihr damaliger Ehemann Hank Baskett (41) hatten sich 2018 scheiden lassen. Nach dem Liebes-Aus wagte das einstige Playboy-Model dann einen großen Neuanfang: Die zweifache Mutter verzichtete ab dem Zeitpunkt auf Sex. Inzwischen ist es rund sechs Jahre her, seitdem die Blondine diese Entscheidung getroffen hatte. Doch das selbstauferlegte Zölibat soll nun Geschichte sein: Kendra möchte wieder in die Kiste steigen!

Im Interview mit People erklärte die 38-Jährige, dass sie sich wieder vorstellen kann, einen Mann in ihr Leben zu lassen. Gleichzeitig räumte Kendra ein, dass sie nicht so schnell vor den Traualtar treten werde. Allerdings wünsche sie sich, wieder "Spaß zu haben". Die Kalifornierin verriet außerdem: "Ich kann nicht in die Zeit zurückgehen und die Geschichte umschreiben, aber ich bin hier, um in meinem Leben voranzukommen und aufzusteigen."

Die ehemalige Freundin von Hugh Hefner (✝91) musste einiges aus ihrer Vergangenheit verarbeiten. Kendra schilderte dem Magazin, dass sie unter Depressionen gelitten habe. Sie habe ein Trauma, das schon länger her sei: "Es ist nicht leicht, auf meine Zwanziger zurückzublicken. [...] Der Playboy hat mein ganzes Leben durcheinandergebracht."

Instagram / kendrawilkinson Kendra Wilkinson, ehemaliges Playmate

Instagram / kendrawilkinson Kendra Wilkinson, ehemaliges Playmate

Sometimes / MEGA Kendra Wilkinson im März 2019

