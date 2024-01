Transparent und sexy? Kim im Federlook beim Dschungel-Treff!

So leicht kann es gehen! Morgen ist es endlich so weit – für zwölf Promis startet das wohl größte Abenteuer ihrer Karriere. Heute Vormittag trafen die Dschungelcamp-Bewohner erstmals ihre Konkurrenz und natürlich auch die Moderatoren Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40). Eine der diesjährigen Anwärter stach wie ein bunter Vogel aus der Menge heraus – so stiehl Kim Virginia Hartung (28) den anderen Teilnehmern schon jetzt die Show!

Beim RTL-Liveticker gibt es erste Einblicke. Bevor die Kandidaten morgen in die gewohnten Survival-Outfits schlüpfen, will die Reality-Berühmtheit offenbar noch mal zeigen, was sie drauf hat. Auf einem Schnappschuss ist zu sehen, wie Kim im sexy transparenten Federlook mit plüschiger Robe zum Gruppentreff erscheint. Das Outfit ist wohl ein Hingucker durch und durch, doch die rosafarbenen flauschigen Stiefel sorgen als Highlight für einen unverwechselbaren Auftritt des TV-Stars.

Ihre starke Persönlichkeit wird die Ex von Mike Heiter (31) wohl sicher nicht über Bord werfen – doch mit ihren Prinzipien sieht es da anders aus. Die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin habe sich dazu entschieden, im Dschungel Fleisch zu essen – und das, obwohl sie eigentlich Vegetarierin ist. "Für das Dschungelcamp vorübergehend keine Veggie-Maus mehr. Keine Extrawürste für mich", erklärte sie vor Kurzem ihren Instagram-Followern.

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow mit den Dschungelcampern

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Influencerin

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im September 2023

