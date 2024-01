Nach 25 Jahren kommt endlich "Der Schuh des Manitu"-Ableger

"Der Schuh des Manitu" kehrt zurück! 2001 landete Michael Bully Herbig (55) mit der Western-Parodie einen seiner größten Kino-Erfolge. Zusammen mit Rick Kavanian (52), Christian Tramitz (68) und Sky du Mont (76) brachte der Komiker die Zuschauer zum Lachen. Und das zahlte sich aus: "Der Schuh des Manitu" ist bis heute einer der erfolgreichsten Filme Deutschlands. Jetzt gibt es einen Grund zum Feiern: Bully produziert nach 25 Jahren eine Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu".

Das verkündet Bully selbst auf seinem Instagram-Profil. "Ihr sollt die ersten sein, die es erfahren! Ich freue mich riesig, euch die Fortsetzung von 'Der Schuh des Manitu' ankündigen zu dürfen: Abahachi, Ranger und Dimitri kehren 2025 mit 'Das Kanu des Manitu' auf die große Leinwand zurück", freut sich der Filmproduzent. Damit verrät er nicht nur den Titel des zweiten Teils, sondern teasert auch an, dass Christian und Rick ein weiteres Mal in ihre Rollen schlüpfen.

Trotz der allgemeinen Begeisterung der treuen Fans mischen sich auch kritische Stimmen ein. Denn Bullys Kino-Hit musste in den vergangenen Jahren die Kritik einstecken, die Witze seien teils sogar diskriminierend. "So sehr ich bei 'Der Schuh des Manitu' damals vor über 20 Jahren gelacht habe, so wenig passend finde ich eine Fortsetzung in der heutigen Zeit. Ich hoffe sehr, dass die rassistischen und queerfeindlichen Inhalte im neuen Film keinen Platz haben", meint ein User.

Getty Images Christian Tramitz, Michael "Bully" Herbig und Rick Kavanian, 2007

United Archives GmbH Christian Tramitz als Ranger in "Der Schuh des Manitu", 2001

Getty Images Bully Herbig, Comedia

