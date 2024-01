Nach Tod der Queen: Näherten sich diese Royals wieder an?

Gab es ein Entgegenkommen? Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) waren in der Vergangenheit des Öfteren von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) öffentlich attackiert worden. Aufgrund der zahlreichen Anschuldigungen der ehemaligen Schauspielerin und des Rotschopfes gilt das Verhältnis der beiden Paare als stark abgekühlt. Doch nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) soll es zu einem Annäherungsversuch gekommen sein!

Laut der Biografie "Charles III: New King. New Court" des Royal-Experten Robert Hardman traf sich die Adelsfamilie wenige Tage nach dem Tod der einstigen Monarchin zu einem informellen Abendessen – auch Harry und Meghan sollen anwesend gewesen sein. Nach dem Treffen soll es zu einer freundlichen Geste von William und Kate gekommen sein: "Der Prinz und die Prinzessin von Wales schlugen vor, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex ihr Auto an die Polizeieskorte für die Rückfahrt nach Windsor anhängen könnten, da sie alle den gleichen Wagen hätten." Auch wenn es nur eine kleine Geste war, "die verstorbene Königin hätte es gebilligt", so der Journalist.

Eine baldige Versöhnung scheint dennoch in weiter Ferne zu liegen. In seinem Buch offenbarte Robert Hardmann ebenfalls, dass Harry seinen großen Bruder mit einer Spitze gegen Kate zur Weißglut getrieben haben soll. "Zu all den anderen Vertrauensbrüchen kam noch hinzu, dass Harry einen eklatanten Angriff auf Catherine unternahm", verriet der Autor. Laut dem Wahl-Amerikaner sollen sich die Männer seiner Familie nur Frauen aussuchen, die in das britische Königshaus passen.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images William, Harry, Meghan und Kate, 2018

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Royals

