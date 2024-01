Nach Zoll-Zoff: Barbara Meiers Mann ersteigert Arnies Uhr!

Ende gut, alles gut für Arnold Schwarzenegger (76)? Der Schauspieler hatte am vergangenen Mittwoch nach München einreisen wollen, um anschließend in Österreich bei einer Auktion für wohltätige Zwecke teilzunehmen. Doch im Münchner Flughafen war er dann stundenlang vom Zoll aufgehalten worden. Der Grund war sein Versteigerungsstück: eine nicht angemeldete Uhr der Luxusmarke Audemars Piguet. Am Ende konnte Arnie die Uhr doch noch versteigern – und sie ging ausgerechnet an Klemens Hallmann!

Wie RTL berichtet, nahm Barbara Meiers (37) Mann ebenfalls an der Veranstaltung im berühmten Hotel Stanglwirt teil. Arnies Uhr ließ er sich dann einiges kosten: Satte 270.000 Euro legte der Millionär für das konfliktbehaftete Stück hin. Damit überschritt er den Wert des Zeiteisens um mehr als das Zehnfache – laut Arnold ist sie 20.000 Euro wert. Klemens und er sind schon lange befreundet: Sogar bei der Hochzeit mit Barbara 2019 war er dabei gewesen.

Für den Terminator-Star ist das wohl trotzdem nicht das endgültige Happy End in seinem Zoll-Drama: Wie Bild berichtet, droht ihm eine Millionenstrafe! Laut eines Rechtsexperten könnte Arnold eine Zahlung von bis zu 1,35 Millionen Euro auferlegt werden, weil er die Uhr nicht verzollt hatte.

