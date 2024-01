Zoll-Drama: Arnold Schwarzenegger droht Millionenstrafe!

Diese Reise könnte Arnold Schwarzenegger (76) nun zum Verhängnis werden! Bei dem Schauspieler läuft aktuell einiges schief: Er wurde unter anderem wegen rücksichtsloser Fahrweise verklagt und sorgt erneut mit Affären-Gerüchten für Schlagzeilen. Gestern wollte der Ex-Bodybuilder nach München reisen, wurde aber vom Zoll für mehrere Stunden am Flughafen festgehalten. Der Grund: Er hatte eine superteure Armbanduhr im Gepäck. Und deshalb droht Arnold nun eine saftige Geldstrafe!

Wie Bild berichtet, ist der 76-Jährige mittlerweile zwar wieder auf freiem Fuß, das Zoll-Drama hat aber noch lange kein Ende. Wie der Sprecher vom Hauptzollamt München, Thomas Meister, gegenüber dem Blatt bestätigt, sei ein steuerrechtliches Strafverfahren eingeleitet worden – auch ein Prozess sei möglich. Laut einem Rechtsexperten könne Arnold dadurch eine Strafe von bis zu 1,35 Millionen Euro auferlegt werden! Der gebürtige Österreicher soll bereits seine Anwälte eingeschaltet haben, um dagegen vorzugehen.

Aber warum hatte Arnie überhaupt so eine wertvolle Uhr im Gepäck? Die Spezialanfertigung der Luxusmarke Audemars Piguet will er für den guten Zweck bei einer Veranstaltung zum Start des World Climate Summit in Kitzbühel versteigern. Die Auktion wird heute trotz des Zoll-Dilemmas vonstattengehen – erste Fotos zeigen ihn bereits mit breitem Lächeln bei dem Event.

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Getty Images Arnold Schwarzenegger auf der Premiere von "Fubar"

Getty Images Arnold Schwarzenegger in Kitzbühel im Januar 2024

