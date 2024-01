Prinzessin Kate in Klinik: William und ganze Familie helfen

Prinzessin Kate (42) ist nicht allein. Vergangenen Mittwoch schockte die Nachricht, dass die Prinzessin von Wales im Krankenhaus ist, die Royal-Fans. Zuvor hatte sie sich stets professionell und elegant wie immer gezeigt und sich nichts anmerken lassen. Laut den britischen Medien soll sich die Frau von Prinz William (41) aber gut von der OP am Bauch erholen. Allerdings soll sie gleich mehrere Wochen ausfallen. Tatkräftig unterstützt wird Kate aber von ihrem Mann und ihrer Familie.

Berichten von Daily Mail zufolge haben sich Kates Eltern Carole (68) und Michael Middleton (74) den Terminkalender freigeräumt, um ihre drei Enkelkinder zu hüten, während ihre Tochter im Krankenhaus liegt. Auch ihre Schwester Pippa (40) soll fleißig mithelfen. Und er ist natürlich immer an Kates Seite: Gatte William. Der Thronfolger legt ebenfalls seine Termine auf Eis, um bei seiner Frau und den Kindern zu sein.

Bis die Fans Kate und William wieder in der Öffentlichkeit sehen werden, wird es also noch eine Weile dauern. Allerdings konnten Fotografen am Donnerstag beobachten, wie der 41-Jährige seine Liebste in der Klinik besuchte. Selbst am Steuer sitzend, fuhr der Prinz vor der The London Clinic vor. Er ließ sich aber nichts anmerken und legte eine neutrale, aber konzentrierte Miene an den Tag.

Anzeige

Getty Images Carole und Michael Middleton und ihre Kinder James und Pippa im April 2011

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William , Royal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de