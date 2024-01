Sharon Stones Schlaganfall gab ihr "ein Gefühl von Frieden"

Sharon Stone (65) spricht über einen emotionalen Moment in ihrem Leben! Vor 22 Jahren erlitt die Schauspielerin einen lebensbedrohlichen Schlaganfall, der durch eine Hirnblutung ausgelöst worden war. Eine Woche lang lag sie im Koma, danach folgte eine jahrelange Therapie. Im Anschluss musste sie damit zurechtkommen, dass sie viel weniger Jobs bekam als noch vor der Krankheit. Nun erzählt Sharon von den Auswirkungen ihres Schlaganfalls.

"Mein Schlaganfall hat mich mit einem intensiven Gefühl des Friedens zurückgelassen", erzählt die 65-Jährige in einem Interview mit Harper’s Bazaar. Damals sei sie dem Tod sehr nahegekommen. "In diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass meine verstorbenen Freunde kommen, um mich zu holen, und das beseitigte alle Spuren von Angst", erinnert sich der Hollywoodstar an diesen besonderen Moment. Deswegen sei sie auch nicht in Panik verfallen.

Damals hatten Ärzte vermutet, Sharon würde die Schmerzen, weswegen sie ins Krankenhaus eingeliefert worden war, nur vortäuschen. "Sie haben es beim ersten Angiogramm übersehen und entschieden, dass ich es vortäusche!", erklärte sie im Interview mit der Vogue. Eine zweite Untersuchung habe dann aber das Gegenteil bewiesen: "Sie entdeckten, dass ich in mein Gehirn geblutet hatte", schilderte Sharon und ergänzte: "Ich wäre gestorben, wenn sie mich nach Hause geschickt hätten."

Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Hollywoodstar

Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de