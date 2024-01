Nach Baby: Lindsay Lohan strahlt auf "Mean Girls"-Premiere

Lindsay Lohan (37) unterstützt die Neuauflage! Der Kinohit "Mean Girls – Vorsicht bissig!" ist mittlerweile ein wahrer Kultfilm. Nach rund 20 Jahren kehrt der Coming-of-Age-Streifen nun in neuer Besetzung auf die Leinwand zurück. Obwohl Fans dem eher skeptisch entgegenblicken, ist eine der früheren Darstellerinnen wohl jetzt schon begeistert von dem neuen komödiantischen Musical, das an den heutigen Zeitgeist angepasst wurde. Lindsay strahlt auf dem roten Teppich der großen Premiere!

Wie Schnappschüsse zeigen, wagt sich die Schauspielerin in einem eleganten Outfit auf den pinken Teppich. Lindsay trägt ein schwarzes Kleid, das an den Seiten ausgeschnitten ist und um ihre Taille mit einem silbernen, funkelnden Gürtel zusammengehalten wird. Der Hollywoodstar lässt es sich dabei auch nicht nehmen, mit dem neuen Cast zu posieren – unter anderem auch mit seiner Nachfolgerin Angourie Rice (23), die in der Neuauflage Cady Heron verkörpert.

Es ist das erste Mal, dass sich Lindsay nach der Geburt ihres ersten Kindes auf dem roten Teppich zeigt. Zusammen mit ihrem Partner Bader Shammas durfte die "Freaky Friday"-Darstellerin im Juli Sohnemann Luai auf der Welt begrüßen.

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Getty Images Angourie Rice und Lindsay Lohan

Instagram / C1h9xK3huiR Bader Shammas und Lindsay Lohan

