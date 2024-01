Trotz Affärengerücht: Königin Letizia zeigt sich gut gelaunt

Sie strahlt die Gerüchte einfach weg! Aktuell sorgt Königin Letizia (51) für ordentlich Negativschlagzeilen. Sie soll vor vielen Jahren eine Affäre mit dem Ex-Mann ihrer Schwester gehabt haben – obwohl sie schon mit ihrem Ehemann, König Felipe von Spanien (55) verheiratet war. Bisher äußerte sich die spanische Monarchin noch nicht zu den Vorwürfen. Stattdessen zeigt sich Letizia nun gut gelaunt bei einem öffentlichen Auftritt.

Auf den Bildern, die Hello vorliegen, erscheint die ehemalige Journalistin bei einem Treffen mit einer spanischen Organisation gegen Krebs. Dabei legt sie in einem schicken Outfit, bestehend aus einer Tweed-Jacke, einer weißen Bluse, einer schwarzen Hose und passenden Pumps, einen regelrechten Wow-Auftritt hin. Gut gelaunt winkt Letizia den wartenden Fotografen zu, bevor sie in dem Bürogebäude verschwindet.

Bereits vor wenigen Tagen zeigte sich das Königspaar gemeinsam in der Öffentlichkeit. Trotz der hartnäckigen Gerüchte um Letizias Untreue erschienen die beiden lachend und gut gelaunt bei einem offiziellen Termin in einer Schule.

Getty Images Königin Letizia von Spanien bei einem Kongress

MEGA Königin Letizia im Dezember 2023 in Madrid

Getty Images Felipe VI. und seine Frau Letizia in Dänemark

