Turtelfotos mit Christian: Ist das etwa Amira Pochers Plan?

Ist etwa alles nur inszeniert? Amira (31) und Oliver Pocher (45) sorgen seit ihrer Trennung vergangenes Jahr immer wieder für Schlagzeilen. Zuletzt stand die Moderatorin im Fokus: Sie soll im Urlaub in Südafrika mit Christian Düren (33) geflirtet haben. Vor wenigen Stunden tauchten auch plötzlich Fotos auf, die die beiden beim Knutschen zeigen. Vieles spricht dafür, dass etwas zwischen den beiden läuft. Doch ist das alles echt? Denn es gibt Hinweise, dass die Turtelei nur gespielt sein könnte, um Olli eins auszuwischen...

Wie Heiko Schönborn von der Fotoagentur ActionPress gegenüber RTL Exclusiv erklärt, sei das Restaurant, in dem die zwei fotografiert wurden, frei zugänglich und gut einsehbar: "Man kann darauf gucken und da werden wohl auch deutsche Gäste gesessen haben." Amira müsste es also bewusst gewesen sein, dass sie beim Turteln erwischt werden könnte. Auf einigen Bildern scheint sie sogar in die Kamera zu gucken – hat sie also mit Absicht so offen herumgeknutscht? Immerhin sind die Bilder nur wenige Stunden nach dem Aufkommen der Gerüchte über eine Affäre von ihrem Ex Olli und Cora Schumacher (47) entstanden...

Der Komiker rastete wegen der Knutsch-Pics bereits total aus und zog eine Konsequenz. "Aus gegebenem Anlass sind Amira und Christian Düren kein Teil mehr des gemeinsamen Managements! Mach's gut, Kollegenschwein!", schrieb er heute wütend in seiner Instagram-Story und teilte dazu eine der pikanten Aufnahmen seiner Ex.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

