"Ungewöhnlich": Palast besorgt um Prinzessin Kates Befinden

Was ist im britischen Königshaus los? Gleich zwei Royals müssen sich einer Operation unterziehen – zunächst war verkündet worden, dass Prinzessin Kate (42) einen Eingriff am Unterleib vornehmen müsse. Keine zwei Stunden später wurde die geplante Prostata-OP von König Charles III. (75) publik. Mittlerweile hat die zukünftige Königin die Behandlung hinter sich gebracht und erholt sich. Trotzdem bleibt die Frage – gibt es einen ernsthaften Grund zur Sorge um Kate?

Insider vermuten ein Ablenkungsmanöver. "Am selben Tag gleich zwei offizielle Statements zur Gesundheit der Königsfamilie herauszugeben, ist ungewöhnlich. Ich habe so etwas noch nicht erlebt", erklärt ein Angestellter des Palasts laut Bild. Auffällig ist außerdem, dass über Charles' korrektiven Eingriff ausführlich informiert wurde, bezüglich Kates Diagnose hüllt man sich hingegen in Schweigen. Es ist also denkbar, dass die Routineoperation des Königs vielleicht über womöglich ernsthafte gesundheitliche Probleme der dreifachen Mutter hinwegtäuschen soll.

Die Prinzessin soll nun einige Zeit im Krankenhaus bleiben und erst Ende April wieder einsatzbereit sein. Auch Prinz William (41) befeuert wohl unfreiwillig die Gerüchte: "Es ist sehr ungewöhnlich, dass William viele seiner Termine bis Ostern abgesagt hat. Das besorgt viele hier im Palast."

