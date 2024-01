Wegen Christian Düren? Amira Pocher geht es fantastisch!

Macht er sie wieder glücklich? Inmitten des öffentlichen Rosenkriegs mit Ex Oliver Pocher (45) gönnt sich Amira Pocher (31) eine Auszeit in Kapstadt – doch auch das sorgt für weiteren Unmut bei ihrem Noch-Ehemann. Die Zweifachmama soll mit Moderator Christian Düren anbandeln. Das lässt der Comedian natürlich nicht unkommentiert. Daraus macht sich Amira offenbar nichts und berichtet nun von einer tollen Zeit – ob Christian einer der Gründe dafür ist?

Auf Instagram teilte Amira während des Trips zahlreiche Schnappschüsse. Am letzten Tag ihres Aufenthalts in Afrika begrüßt sie ihre Fans erneut in ihrer Story. "Mir geht es fantastisch, ich bin so happy", schwärmt die 31-Jährige. Es sei eine besondere Woche für sie gewesen. An den Ausblick könne sie sich gewöhnen – vielleicht auch an Urlaubsbegleitung Christian?

Während Olli sich über das Liebesleben seiner ehemaligen Frau aufregt, machen auch Dating-Gerüchte über ihn die Runde. Der Blondschopf soll bereits seit November mit Cora Schumacher (47) turteln. Wie Bild erfahren haben will, sollen die 47-Jährige und der Entertainer sehr gut miteinander harmonieren und auf Augenhöhe sein.

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

actionpress Cora Schumacher, TV-Star

