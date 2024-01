Zu lasziv? Larsa Pippen löschte Vater zuliebe ihr Bikinifoto

Die Meinung ihrer Eltern ist ihr wichtig. Aufgrund ihrer Beziehung zu Marcus Jordan (33) steht Larsa Pippen (49) seit Monaten in den Schlagzeilen. Es heißt, dass sein Vater, der NBA-Star Michael Jordan (60), nicht erfreut über diese Romanze sei. Die einstige Freundin von Kim Kardashian (43) und ihr Partner polarisieren oft mit ihren Pärchenbildern, doch ein anderer Schnappschuss sorgte auch für Ärger: Larsas Vater bat sie darum, ein Bikinifoto zu löschen.

"Mein Vater hat mir gestern eine SMS geschickt und gesagt: 'Du hast ein Foto veröffentlicht und ich denke, du solltest es löschen'", verriet sie gegenüber People. Für Larsa habe es keine Diskussionen darüber gegeben, sie sei seinem Wunsch sofort nachgekommen und habe den Schnappschuss gelöscht. "Und wenn mein Vater mir so etwas schreibt, dann höre ich zu", betonte sie.

Larsa verriet dem Magazin, dass sie ihren Papa und Co. keinesfalls verärgern wollte: "Meine Familie ist sehr traditionell und altmodisch [...]." Das gute Verhältnis zu ihrer Familie stehe für sie an erster Stelle. "Es war es nicht wert, dass ich ihn in diesem Moment nicht glücklich mache", habe die 49-Jährige geschlussfolgert.

Instagram / larsapippen Larsa Pippen mit ihrem Freund Marcus Jordan

Instagram / larsapippen Larsa Pippen, Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Larsa Pippen auf einer Party, November 2019

