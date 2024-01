Zwischen diesen Dschungelcampern sprühten einst die Funken!

Romantische Stunden am Lagerfeuer! Damit verbindet man das Dschungelcamp eigentlich nicht. In der TV-Sendung werden jedes Jahr zwölf Prominente in ein Abenteuer geworfen, das sie so schnell nicht vergessen werden: In ekelhaften Essensprüfungen und abenteuerlichen Jagden nach Sternen kämpfen sie um die Dschungelkrone. Doch nicht nur wegen der hohen Temperaturen kamen einige der vergangenen Kandidaten im Camp mächtig ins Schwitzen. Neben heißen Flirts fanden andere Camper einst sogar ihre neue Liebe im australischen Busch.

Die jüngste Liebelei ereignete sich 2022 zwischen dem späteren Dschungelkönig Filip Pavlovic (29) und Mitstreiterin Tara Tabitha (30). Hatten sie einst im Dschungel nur Augen füreinander, war beim Wiedersehen nach der Show allerdings nicht mehr viel davon übrig. Im Jahr 2012 gingen auch schon Micaela Schäfer (40) und Ailton (50) auf Tuchfühlung. Obwohl der ehemalige Fußballer verheiratet war, gingen er und das Erotikmodel zusammen nackt baden und flirteten. Mehr wurde daraus jedoch nicht.

Andere Annäherungen führten zu echten Beziehungen. Entgegen der Vermutungen, es handele sich bei ihrer Liebe um eine Inszenierung, hat es die Romanze zwischen Indira Weis (44) und Jay Kahn sogar "nach draußen" geschafft. Ihre Beziehung hielt sechs Monate. Auch Rocco Stark (37) und Kim Gloss (31) konnten im australischen Busch nicht die Hände voneinander lassen. Die beiden Turteltauben waren nach dem Dschungelcamp 2012 noch anderthalb Jahre zusammen. Aus ihrer Liebe entstand sogar das erste Dschungel-Baby.

Getty Images Micaela Schäfer beim Baci Lingerie Pre-Opening im Februar 2012

Getty Images Indira Weis und Jay Khan, 2011

Getty Images Rocco Stark und Kim Gloss im Juni 2013 in Berlin

