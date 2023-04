Lily Collins verrät einige Geheimnisse zu "Emily in Paris"

Mit Emily in Paris gelang Netflix ein weiterer Streaming-Erfolg! Hauptdarstellerin Lily Collins (34) begeistert hier die Zuschauer mit ihrer Darstellung einer Amerikanerin mit Kulturschock in der französischen Hauptstadt. Zum Ende der dritten Staffel muss sich ihre Figur Emily auf einiges gefasst machen: eine Schwangerschaft, eine abgesagte Hochzeit und mehr. Wann es zur Auflösung der Cliffhanger kommen wird, hat Netflix aber noch nicht bekannt gegeben. Lily gewährt den Fans der Show nun einen kleinen Einblick in die Zukunft des Streaming-Erfolgs!

In einem Interview mit Entertainment Tonight teilt die Schauspielerin ein paar ihrer Vermutungen, wie es mit "Emily in Paris" weitergehen könnte. "Mit den vielen Cliffhangern könnte es natürlich in alle Richtungen weitergehen. Es wird auf jeden Fall mehr Drama, mehr Gelächter, mehr Fashion und mehr Reisen geben", erklärt die 'Emily'-Darstellerin lachend. Wie genau es mit der Serie weitergehe, wisse sie allerdings nicht. Lily sei sich aber sicher, dass die Fans viel Spannendes und Fesselndes erwarten können.

Darüber hinaus könne sich die Schauspielerin nicht vorstellen, dass die Erfolgsserie nach der vierten Staffel zu Ende sein wird. "Ich kann es für eine lange Zeit weitergehen sehen, aber wir müssen die Fans entscheiden lassen. Wenn sie es lieben und weiterschauen, können wir mehr Staffeln drehen", erklärt Lily weiter. Sie wünsche sich, dass die Fans die Serie weiterempfehlen und weiterhin gerne angucken.

Getty Images Die "Emily in Paris"-Darsteller bei der Premiere der dritten Staffel in New York, 2022

Getty Images Lily Collins bei der Premiere von "Emily in Paris"-Staffel zwei

Love Paris / MEGA Lily Collins und Lucas Bravo am "Emily in Paris"-Set

