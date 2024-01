"Heilig": Darum hielt Halle Bailey Schwangerschaft geheim

Halle Bailey (23) lüftet das Geheimnis! Lange Zeit hatten Fans spekuliert, ob die "Arielle"-Darstellerin und ihr Partner DDG (26) gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die Beauty bestätigte die Gerüchte allerdings erst dann, als sie die Geburt ihres Sohnes öffentlich machte. Von ihrer Schwangerschaft war nichts bekannt – und das hatte auch einen bestimmten Grund: Halle erklärt nun, warum sie niemandem von den Babynews erzählte.

"Ich wollte nur sicherstellen, dass ich eine schöne, private und gesunde Zeit auf meiner Reise habe, weil ich damit warten wollte, etwas so Heiliges und Schönes zu teilen", verriet die 23-Jährige in einer Fragerunde auf Snapchat. Im Anschluss bedankte sie sich bei ihren Fans für deren Unterstützung.

Die ständigen Nachfragen nach Halles Schwangerschaft schienen vor allem ihren Partner DDG zu stören. Auf die Frage, ob er Vater werde, antwortete er via Snapchat: "Nein. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so sehr dafür interessieren, was ich mache oder was wir machen. Kümmert euch um eure Angelegenheiten." Er empfahl den Fans, sich andere Hobbys zu suchen, anstatt sich über sein Leben und das seiner Freundin Gedanken zu machen.

Anzeige

Getty Images Halle Bailey und DDG

Anzeige

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images DDG, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de