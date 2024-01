Insider: Palast wollte Harry über Tod der Queen informieren

Hat er gelogen? Prinz Harry (39) hatte sich im Jahr 2020 gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) von der königlichen Familie losgesagt. In den USA widmete sich das Ehepaar eigenen Projekten. Vor rund einem Jahr erschienen dann die Memoiren von Prinzessin Dianas (✝36) jüngstem Sohn. Darin erklärte er, dass der Palast ihn nicht über den Tod seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) informiert habe und er über das Internet von seinem Verlust erfahren musste. Doch das soll wohl nicht ganz den Tatsachen entsprechen!

Wie der königliche Autor Robert Hardman nun in seinem Buch "Charles III: New King. New Court. The Inside Story" behauptet, habe die königliche Familie sehr wohl versucht, mit dem Bruder von Prinz William (41) in Kontakt zu treten. Dieser habe zu diesem Zeitpunkt jedoch im Flugzeug gesessen: "Ein Mitarbeiter des Palastes sagte, der König habe dringend versucht, mit seinem jüngeren Sohn Kontakt aufzunehmen. Es gab wiederholt Versuche, ihn zu erreichen, aber kein Anruf kam durch, weil Harry in der Luft war." Kurz nachdem er gelandet sei, habe der Prinz über eine Nachrichtenseite vom Tod seiner Großmutter erfahren.

In seinem Buch "Reserve" stellte der Herzog von Sussex das Ereignis jedoch anders dar: "Als das Flugzeug zu sinken begann, sah ich, dass mein Telefon aufleuchtete. Es war eine Nachricht von Meg: 'Ruf mich an, wenn du das hörst.' Ich schaute auf die BBC-Website. Meine Großmutter war gestorben. Mein Vater war König", schrieb er dort.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Getty Images Queen Elizabeth II. im November 2017

