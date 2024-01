Michael Jacksons Erben kämpfen gegen die Vegas-Tribut-Show

Wird Michael Jacksons (✝50) Show bald eingestellt? In der US-Glitzermetropole Las Vegas begeistert die Tribut-Show für den verstorbenen Popstar bereits seit einigen Jahren das Publikum. Das Spektakel soll eigentlich das musikalische Werk des Sängers ehren. Doch die Erben und Nachlassverwalter sollen mit "MJ Live" absolut nicht einverstanden sein: Um Michaels Tribut-Show ein Ende zu setzen, geht es nun sogar vor Gericht!

TMZ liegen Gerichtsdokumente vor, die nachweisen, dass Michaels Erben in den vergangenen Wochen gleich mehrere Unterlassungsklagen an das Tropicana Hotel and Casino schickten. Darin werde jedes Mal mit rechtlichen Schritten gedroht, weil die Markenzeichen des King of Pop angeblich ohne Erlaubnis genutzt werden und so gegen das Urheberrecht verstoßen. Die Veranstalter halten jedoch dagegen, dass sie die Show bereits seit vielen Jahren problemlos auf die Bühne bringen – die Anschuldigungen sollen aus dem Nichts kommen. Neueste Entwicklungen zeigen aber, dass "MJ Live" vorerst nicht so leicht beendet werden kann, weil Gesetze des US-Bundesstaates Nevada Imitatoren-Shows schützen.

Während zeitgleich am Broadway mit "MJ: The Musical" ein weiterer Tribut aufgeführt wird, soll bald auch Michaels Biopic in die Kinos kommen. Mit seinem Neffen Jaafar Jackson (27) in der Hauptrolle blickt der Film auf das turbulente Leben des "Smooth Criminal"-Interpreten zurück. Die Premiere wird laut der Produktionsfirma Lionsgate am 18. April 2025 stattfinden.

Anzeige

Getty Images Michael Jackson im März 2005

Anzeige

Getty Images Michael Jackson im März 2009 in London

Anzeige

Getty Images Jaafar Jackson im Juli 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de