Vermisst sie Mister T? Iris Klein teilt kryptische Zeilen

Hat Iris Klein (56) etwa Herzschmerz? Das vergangene Jahr war alles andere als rosig für die Mama von Daniela Katzenberger (37): Ihre Ehe mit Peter Klein (56) scheiterte, weil dieser seine Frau angeblich mit Yvonne Woelke (44) betrogen haben soll. Nach einer öffentlichen Schlammschlacht schien es mit ihrem neuen Freund Mister T für die Influencerin wieder bergauf zu gehen. Doch vor wenigen Wochen scheiterte auch diese Liebe. Nun scheint es so, als habe sie die Trennung noch nicht überwunden: Iris teilt kryptische Zeilen im Netz!

Eigentlich genießt die 56-Jährige aktuell einen Erholungsurlaub in einem schicken Hotel. Doch zwischen all den Urlaubsfotos teilt sie einen kryptischen Post in ihrer Instagram-Story: "Die Person, die ich am meisten gebraucht habe, hat mir beigebracht, dass ich niemanden mehr brauche." Meint sie damit wohl ihren Ex Mister T?

Mit Bild sprach die einstige Promi Big Brother-Kandidatin über die Gründe ihres Liebes-Aus: "Ich wollte eher etwas Festes und er eher etwas Lockeres. Wir haben darüber geredet und sind nicht im Bösen auseinandergegangen." Das Liebesdrama der vergangenen Monate scheint nicht spurlos an Iris vorbeigegangen zu sein: "Vielleicht ist in mir etwas kaputtgegangen, und ich gestehe mir das jetzt erst ein."

