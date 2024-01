Zayn Malik besucht nach sechs Jahren wieder eine Fashionshow

Zayn Malik (31) ist zurück auf dem roten Teppich! Der ehemalige One Direction-Star hatte sich in den vergangenen Jahren eher selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Aber auch wenn er auf viele Red Carpets verzichtet hatte, machte er weiter fleißig Musik und feierte damit auch großen Erfolg. Nun ändert er seine Meinung offenbar: Zayn besucht nach sechs Jahren Abwesenheit endlich wieder ein Fashion-Event!

Anlässlich der Pariser Fashion Week lässt Zayn sich jetzt auf der Show der "Kenzo Menswear Herbst/Winter 2024-2025"-Kollektion blicken. Zuletzt sah man ihn 2018 auf einer solchen Veranstaltung. Dafür kann sich der Look des Popstars wirklich sehen lassen – denn er setzt auf schlichte Eleganz: Er trägt eine Kombi aus Anzugshemd und -hose und wirft darüber einen dunklen, karierten Mantel.

Fast so selten wie öffentliche Auftritte sind bei Zayn auch Interviews. Als er im Sommer 2023 neue Musik auf den Markt brachte, plauderte er dafür umso offener und sprach sogar über seine kleine Tochter Khai. "Seit ich meine Tochter habe, versuche ich vor allem, ihr ein gutes Vorbild zu sein. Das ist der Grund, aus dem ich überhaupt dieses Interview gebe", erklärte er im Podcast "Call Her Daddy". Er wolle, dass sie ihn dabei sehe und stolz sagen könne, dass das ihr Papa sei.

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Getty Images Zayn Malik im Februar 2017

Getty Images Zayn Malik im Juni 2016

