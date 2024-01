1,80 Meter zu groß für Hollywood? Nicole Kidman log früher!

Nicole Kidman (56) konnte nicht immer zu sich stehen! Die Schauspielerin steht bereits seit ihrer Jugend vor der Kamera. In Filmen wie "Australia" und "Der Goldene Kompass" oder der Serie "Big Little Lies" beweist die Hollywood-Beauty regelmäßig ihr Talent. Doch beinahe wäre es zu dieser großen Karriere gar nicht gekommen: Denn wegen ihrer Größe hatte Nicole früher starke Zweifel an einem möglichen Erfolg – und log sogar!

In dem "Radio Times"-Podcast erinnert sich die 56-Jährige an ihre Jugend zurück. Bereits mit 13 Jahren sei sie 1,78 Meter groß gewesen und schließlich noch zwei Zentimeter gewachsen. "Du wirst keine Karriere machen. Du bist zu groß", habe man ihr damals gesagt und sie gehänselt: "Wie ist die Luft da oben?" Deshalb habe sie sogar bei Castings eine falsche Größe angegeben. "Ich musste mich durch die Tür quatschen, weil sie einen vermessen haben, bevor man reinging. Das war demütigend", schildert sie.

Inzwischen kann Nicole mit ihrer Größe gut umgehen. Kein Wunder – immerhin konnte sie eben jene Karriere machen, an die früher nicht geglaubt worden war. Fünfmal war sie bereits für einen Oscar nominiert und gewann einen Academy Award sogar. Zudem zählt sie zwei Emmy Awards und sechs Golden Globes zu ihren Auszeichnungen.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den Oscars 2023

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Nicole Kidman bei der Oscar-Verleihung 2003

Könnt ihr verstehen, dass Nicole wegen ihrer Größe verunsichert war? Ja, vor allem bei diesen fiesen Sprüchen... Eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



