Julian Claßen teilt lustige Urlaubsmomente mit seiner Tanja

Spaß muss sein! Julian Claßen (30) und seine Freundin Tanja Makarić (26) genießen aktuell einen luxuriösen Urlaub in Abu Dhabi. In den sozialen Medien hält der Unternehmer seine Follower mit zahlreichen Bildern von schwimmenden Autos und romantischen Kussfotos in den Weiten der Wüste auf dem Laufenden – zuletzt folgten Schnappschüsse auf einer Wasserschaukel. Doch für das scheinbar perfekte Foto mussten die beiden Turteltauben wohl so einiges auf sich nehmen. Julian zeigt die lustigen Momente hinter den Kulissen.

Zu seinem Instagram-Post, in dem unter anderem die drei Fotos des Pärchens auf der im Wasser stehenden Schaukel zu sehen sind, schreibt der Ex von Bibi Heinicke (30) belustigt: "Die ersten drei Bilder hatten es auf jeden Fall in sich, bis wir es dann auch mal geschafft haben, auf die Schaukel zu klettern." In seiner Story erklärt Julian seinen Fans den witzigen Hintergrund dazu. Ein kurzer Clip zeigt, wie er versucht, von der einen Schaukel auf die andere zu klettern, während Tanja die höher hängende Sitzfläche erreichen möchte – sie scheiterte. Nach einem schnellen Platztausch verliert die Influencerin dann auch noch ihre Brille im Meer.

Die aufregende Wasserschaukel-Aktion war aber nicht die einzige Unternehmung der beiden. Außerdem sind Julian und Tanja noch auf der "schnellsten Achterbahn der Welt" und auf der Rennstrecke in Abu Dhabi Kart gefahren. "Bin sehr dankbar für diese Zeit", kommentiert der YouTuber seinen Beitrag.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

Instagram / julienco_ Die Influencer Julian Claßen und Tanja Makarić im Januar 2024

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in der Wüste

