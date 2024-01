Mama-Glow: Lindsay Lohan begeistert Fans mit elegantem Look!

Ihr Babyglück lässt sie strahlen! Lindsay Lohan (37) wurde vor allem durch ihre Schauspielkünste bekannt. Mittlerweile ist die rothaarige Beauty seit 2023 frischgebackene Mama und scheint in ihrer neuen Rolle vollkommen aufzugehen. Auf Social Media teilt die Mutter fleißig Schnappschüsse, auf denen sie ihre Follower zum Schwärmen bringt. So auch jetzt – Lindsay posiert in einem stylishen Look, der ihre Fans zum Staunen bringt!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die Schauspielerin nämlich ein neues Foto, auf dem sie für ihre Bewunderer posiert. Dabei schaut sie verführerisch in die Kamera und trägt eine glänzende schwarze Bluse mit Blumenapplikationen. Obendrein zeigt sie ihr Modebewusstsein mit einem farblich abgestimmten Rock und Nagellack. Ihre roten Haare sind in leichte Wellen frisiert.

Ihren Fans gefällt dieser Anblick ganz besonders und sie schwärmen begeistert. "Du stimmst also zu? Du findest auch, dass du unglaublich schön bist? Atemberaubend, Linds!", staunt einer ihrer Bewunderer und ein weiterer Kommentar unter dem Post lautet: "Ja! Du bist den ganzen Tag über eine Zehn!"

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, April 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Januar 2023

Getty Images Lindsay Lohan auf der Premiere von "Mean Girls" 2024

