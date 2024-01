Mit Blake Lively: "It Ends With Us"-Dreh ist in vollem Gange

Es geht endlich wieder los. Mit ihrer Rolle in der beliebten US-Serie Gossip Girl hatte Blake Lively (36) einst Mega-Erfolge gefeiert. Seither spielte die US-Amerikanerin in zahlreichen Hollywood-Produktionen mit. Zuletzt hatte sie sich dann sogar die Hauptrolle der Bestseller-Verfilmung "It Ends With Us" geschnappt. Der Streik in der Filmbranche unterbrach jedoch die Dreharbeiten in den vergangenen Monaten. Damit ist nun Schluss: Blake ist zurück am Set und die Schnappschüsse von den Dreharbeiten versprechen so einiges! Alle Infos bekommt ihr im Promiflash-Video.

