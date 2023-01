Blake Lively übernimmt Hauptrolle in Bestseller-Verfilmung!

Sie hat sich die begehrte Rolle geschnappt! Blake Lively (35) und ihr Mann Ryan Reynolds (46) sind gerade in freudiger Erwartung ihres vierten Kindes. Nach ihrer Schwangerschaft geht es für die Gossip Girl-Darstellerin aber anscheinend direkt weiter – und zwar an das Set von "It Ends With Us". Der gefeierte Bestseller wird mit Blake in der Hauptrolle nun endlich verfilmt!

Im vergangenen Jahr wurde Colleen Hoovers "It Ends With Us" zu einem echten TikTok-Hype. Schon lange spekulieren die Leser, welche Schauspieler bei der Verfilmung in die Rollen der drei Hauptcharaktere schlüpfen werden. Jetzt bestätigte die Autorin: Blake Liveley wird Lily spielen. Der Jane the Virgin-Star Justin Baldoni (39) wird zudem nicht nur Regie, sondern auch eine der zwei männlichen Hauptrollen, Ryle, übernehmen. Colleen selbst sei mehr als begeistert: "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr das seht", erzählte sie UsWeekly voller Vorfreude.

Blake scheint sich sogar schon auf die neue Rolle vorzubereiten. Auf einem Foto, welches sie in ihrer Instagram-Story postete, strahlte ihre sonst blonde Mähne in der rötlichen Haarfarbe der Protagonistin. Passend dazu hinterlegte die Beauty den Schnappschuss mit dem Song "Lily" von The Smashing Pumpkins.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds 2016

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler

UPI/Newscom/SIPA Blake Lively, September 2022

