Nach Coras Trennungs-Talk: Jetzt meldet sich Ralf Schumacher

Er bricht sein Schweigen! Nach 14 Jahren Ehe hatten sich Cora (47) und Ralf Schumacher (48) 2015 getrennt. Nach der Scheidung kam es zu einigen Streitereien. Bis heute scheint das Verhältnis der einstigen Eheleute schwierig zu sein. Im Dschungelcamp sprach die ehemalige Rennfahrerin gestern über das bittere Ehe-Aus und machte ihrem Ex schwere Vorwürfe. Nun meldet sich auch Ralf zur Trennung!

Wie der 48-Jährige im Interview mit Bild betont, sei das Ende seiner Ehe seine bisher "größte Herausforderung" gewesen: "Wenn man die Entscheidung trifft, zu heiraten oder mit seiner Partnerin ein Kind zu bekommen, plant man in der Regel, seine Zukunft langfristig gemeinsam zu gestalten. Wenn das nicht funktioniert, ist das natürlich schade." Zu Cora und seiner aktuellen Beziehung sagt Ralf lediglich: "Wir leben mittlerweile beide unser eigenes Leben und wir verstehen uns inzwischen auch wieder ganz gut. Wir haben mal mehr, mal weniger Kontakt."

Die Camperin packte im Gespräch mit ihren Mitstreitern ordentlich über ihren Ex aus. Sie warf ihm unter anderem vor, sie nicht aus Liebe geheiratet zu haben. Außerdem habe Cora während ihrer Ehe einiges durchmachen müssen: "In dieser langen Zeit bin ich oft klein gemacht worden." Auf diese Beschuldigungen geht Ralf in seinem allerdings Statement nicht ein.

