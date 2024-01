Penelope Cruz hat Kindheitstrauma durch Unfall von Schwester

Das beschäftigt sie schon seit ihrer Kindheit! Penelope Cruz (49) ist eine erfolgreiche Schauspielerin und ergatterte zuletzt eine Rolle als Film-Ehefrau von Adam Driver (40), an dessen Seite sie in der Verfilmung von "Ferrari" zu sehen ist. Und die Tatsache, dass sich der Streifen um schnelle Fahrzeuge dreht, stellte für die gebürtige Spanierin eine Herausforderung dar: Penelope hat Angst vor dem Autofahren!

Das verrät die Oscar-Preisträgerin im Interview mit Elle. "Meine Schwester wurde vor mir von einem Auto überfahren, als ich acht oder neun Jahre alt war!", erklärt sie und merkt an: "Es ist ein großes Trauma, denn ich sah, wie sie das Bewusstsein verlor. Ich war wie betäubt im Krankenhaus!" Dieser Vorfall löste bei Penelope eine Überempfindlichkeit aus – diese versucht sie seither, mithilfe einer Therapie im Gleichgewicht zu halten.

Bereits in der Vergangenheit öffnete sich die Schauspielerin über ihre Ängste. So gibt sie an, trotz ihres großen Erfolgs immer noch die Befürchtung zu haben, nicht gut genug für ihre Rollen zu sein. "Ich weiß, dass es wie eine Lüge klingen mag, aber es ist überhaupt nicht übertrieben: Die Angst, zum Beispiel in den ersten Drehtagen gefeuert zu werden, habe ich immer noch."

Getty Images Penelope Cruz und Adam Driver, Schauspieler

Getty Images Penélope Cruz

Getty Images Penélope Cruz bei den 78. Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2021

