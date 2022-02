Auch ein Weltstar wie Penélope Cruz (47) hat ganz normale Alltagsängste. Sie ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten spanischen Schauspielerinnen, wirkte in zahlreichen internationalen Kinofilmen mit und erhielt etliche Nominierungen und Preise. Die 47-Jährige legte eine Karriere hin, von der viele nur träumen können. Da ist es doch tatsächlich etwas beruhigend, dass auch einen Weltstar wie Pénelope noch ganz normale Alltagsängste zu plagen scheinen.

In einem Interview mit dem spanischen Fernsehsender RTVE verriet die Oscar-Gewinnerin, dass sie sich vor einem Dreh immer noch Gedanken macht: "Ich weiß, dass es wie eine Lüge klingen mag, aber es ist überhaupt nicht übertrieben: Die Angst, zum Beispiel in den ersten Drehtagen gefeuert zu werden, habe ich immer noch." Doch sie sieht auch das Positive: "Die Unsicherheit ist etwas, das uns sehr prägt und das gleichzeitig unsere treibende Kraft sein kann: weiterzuforschen, zu studieren und uns bewusst zu machen, dass wir nie an einen Ort gelangen werden, an dem wir die Situation völlig unter Kontrolle haben", philosophierte die schöne Spanierin.

Penélope bestritt außerdem, dass die meisten Filmstars Egoisten seien. "Manchmal hat man das Gefühl, dass das Ego total aufgebläht ist, obwohl gerade das Gegenteil der Fall ist. Es ist genau diese Angst und Unsicherheit, die viele Menschen dann dazu bringt, sich so zu verhalten, dass sie besonders auffallen", plauderte die Schauspielerin aus dem Nähkästchen.

Anzeige

Getty Images Penélope Cruz, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Penélope Cruz im November 2018 in Berlin

Anzeige

Fernanda Bareggi / MEGA Schauspielerin Penelope Cruz bei der Premiere von "Wasp Network" in Venedig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de