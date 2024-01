Pflichtbewusst: Arbeitet Prinzessin Kate vom Klinikbett aus?

Prinzessin Kate (42) lässt sich von nichts aufhalten! Es ist bekannt, dass die Ehefrau von Prinz William (41) ihren Job als Royal und zukünftige Königin Großbritanniens sehr ernst nimmt. Aktuell ist sie aber außer Gefecht gesetzt: Eine OP am Bauch fesselt sie gleich mehrere Wochen ans Bett. Aber sie scheint reichlich Unterstützung von ihrer Familie zu bekommen. Und offenbar will sich die Dreifachmama nicht bremsen lassen: Kate soll bald vom Krankenbett aus arbeiten.

Palast-Insider verraten gegenüber The Times, dass Kate ihre Arbeit nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus nicht schleifen lassen will. Während sie zu Hause weiter gesund wird, wird sie also vermutlich von ihrem Bett aus arbeiten. Die Quellen betonen, dass ihr "unerschütterliches Engagement für ihre Pflichten" die 42-Jährige wohl zu dieser Entscheidung bringen werde. Man sei sicher, dass Kate "so schnell wie möglich" wieder in ihre Projekte eingreifen wolle. Vorerst wird sie aber noch zehn bis 14 Tage in der Klinik bleiben.

Wie ernst Kates Erkrankung ist, ist nicht ganz klar. Allerdings verwies ein Insider darauf, dass es vor allem die fast zeitgleiche Bekanntgabe von König Charles' (75) geplantem Eingriff auffällig sei. "Am selben Tag gleich zwei offizielle Statements zur Gesundheit der Königsfamilie herauszugeben, ist ungewöhnlich", betonte die Palast-Quelle laut Bild. Besonders die Tatsache, dass über die OP des Königs so ausführlich berichtet worden war, über Kates jedoch nicht, gebe zu denken.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate

Anzeige

Getty Images König Charles III. in Kenia, Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de