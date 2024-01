Vorzeitige Wehen: HealthyMandy musste erneut ins Krankenhaus

Besteht etwa Grund zur Sorge bei HealthyMandy? Die Fitness-Influencerin und ihr Mann Oskar erwarten aktuell erneut Nachwuchs. Nachdem ihr Sohn Rio 2022 wenige Monate nach seiner Geburt gestorben war, wurde sie durch eine Kinderwunschbehandlung wieder schwanger. Ihre Community halten die beiden seither stets auf dem neuesten Stand. Nun berichtet Mandy jedoch von einer besorgniserregenden Situation: Sie war am Wochenende im Krankenhaus!

Auf Instagram berichtet die 29-Jährige, dass sie am späten Samstagabend starke Unterleibsschmerzen gehabt habe. Außerdem sei ihr Bauch immer wieder hart geworden und sie habe sich kaum aufsetzen können. Es sei immer schlimmer geworden und Mandy habe sich extreme Sorgen gemacht, sodass sie und Oskar schließlich in die Notaufnahme gefahren seien. Ein emotionaler Moment für das Paar: Die Ärztin, die Rio zur Welt gebracht hatte, habe sie dort in Empfang genommen. Sie gab ihnen Entwarnung: "Dadurch, dass ich gerade Keime habe, kann es zu Wehen kommen.[...] Sie gehen davon aus, dass es vorzeitige Wehen waren." Ihrem ungeborenen Baby gehe es gut – Mandy schone sich nach diesem Schreck nun noch mehr.

Die Netzbekanntheit berichtet zudem, dass die Ärztin der Meinung sei, dass sie es aufgrund ihrer Gebärmutterfehlbildung "nicht bis zur 40. Schwangerschaftswoche schaffe." Das habe Mandy aber überhaupt keine Angst gemacht: "Ich fand es gut, dass sie das gesagt hat und wir wissen, worauf wir uns einstellen können."

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Fitness-Influencerin

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2023

