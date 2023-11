Beendet John Cena nach 23 Jahren seine Wrestling-Karriere?

Wird der Satz "You can't see me?" für John Cena (46) bald bittere Realität? Im Jahr 2000 startete der US-Amerikaner seine Karriere als Profiwrestler. Bis heute gilt der in West Newbury geborene Athlet als einer der besten aller Zeiten. So wurde er unter anderem 13 Mal WWE Champion und dreimal World Heavyweight Champion. In Matches mit Stars wie The Undertaker (58), Randy Orton (43) oder auch Roman Reigns (38) begeisterte John Millionen von Fans. Doch mit dem WWE-Star ist nicht mehr viel los – bedeutet das Johns Karriereende?

Am vergangenen Wochenende wollte John bei dem großen WWE-Event Crown Jewel gegen Solo Sikoa sich und seinen Unterstützern beweisen, dass er es noch auf dem Kasten hat. Doch das ging nach hinten los – denn John verlor gegen den Cousin von Roman Reigns. Die Zeichen stehen bei ihm auf Abschied aus der Wrestle-Branche. Besonders, da sein Fokus schon länger nicht mehr im Ring liegt, sondern eher auf dem Schauspielern. Seine Auftritte werden immer weniger – Superstars wie Cody Rhodes (38) oder Seth Rollins laufen ihm somit den Rang ab und präsentierten sich deutlich stärker als er.

Und noch eine Sache dürfte Johns Prioritäten verändert haben. 2020 heiratete die Wrestlinglegende seine Liebste Shay Shariatzadeh. Im Sommer 2022 krönten die beiden Turteltauben ihre Liebe mit einer großen romantischen Hochzeit.

John Cena, Wrestlingchampion

John Cena, Randy Orton und Triple H im August 2009

Shay Shariatzadeh und John Cena 2020

