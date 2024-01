Beweis: Was lief nach "Are You The One?" bei Sidar und Jana?

Gab es ein Happy End? Bei Are You The One? sorgten Jana Klein und Sidar Sahin mit ihrem ewigen Hin und Her für das Drama der Staffel. Die Krankenschwester konnte sich einfach nicht zwischen ihm und Ryan Wöhrl entscheiden. In der letzten Folge gestand sie jedoch Sidar ihre Gefühle. Vor dem großen Wiedersehen wird spekuliert: Waren Jana und Sidar nach der Show ein Paar?

Nun ist den Fans der Datingshow ein altes Video in die Hände gefallen. Dieses zeigt: Jana und Sidar haben wohl im vergangenen Jahr gemeinsam das Oktoberfest in München besucht. Zu sehen war dies in der Instagram-Story von Fabio Knez. In dem kurzen Clip beugt sich der Lockenkopf etwas über die sitzende Jana, beide strahlen in die Kamera. Ist das ein Indiz für eine mögliche Beziehung? Zumindest pflegen die beiden anscheinend ein freundschaftliches Verhältnis.

Begeisterung sieht anders aus: Die Fans im Netz sind nicht erfreut über das mögliche Liebescomeback der Realitysternchen. "Ich bete und hoffe für Sidar, dass sie nicht zusammen sind", kommentiert ein User auf Instagram. "Ich hoffe für beide, dass sie nach der Show einen gesunden Boden für ihre Beziehung aufbauen konnten, in der Show war das nur noch toxisch", findet ein anderer.

Instagram / fabioknez Sidar Sahin und Jana Klein auf dem Oktoberfest in München

RTL + Jana Klein und Sidar Sahin

Are You The One?, RTL+ Sidar und Jana bei "Are You The One?"

