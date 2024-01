Verwirrung: "Are You the One?"-Jana ist verliebt in Sidar

Ist das Liebes-Chaos somit beendet? In der TV-Show Are You The One? hatte sich Jana lange Zeit nicht zwischen zwei Männern entscheiden können: Die Blondine konnte ihre Finger weder von Ryan noch von Sidar lassen. Bis vor Kurzem sah es aber so aus, als hätte Ersterer das Herz der Krankenschwester für sich gewonnen. Nun legt sich Jana endlich fest und überrascht mit einem Liebesgeständnis!

In der aktuellen Folge kommen sich Sidar und seine On-off-Flamme beim nächtlichen Planschen im Pool wieder näher – Jana lässt sich zu einem emotionalen Geständnis hinreißen und beichtet dem Wuschelkopf ihre Gefühle. Sidar scheint das sichtlich zu freuen und kurz darauf liegen die beiden sich auch küssend in den Armen! "Ich bin froh, dass ich es ihm gesagt habe, weil jetzt fühle ich mich gerade megagut", zeigt sich Jana erleichtert über ihren Emotionsausbruch.

Janas Ex-Gefährten Ryan scheint das nicht sonderlich zu stören – er knutscht bereits die Nächste. Sina Elisa ist die neue Spielgefährtin des Automobilkaufmanns. Die Kölnerin schlüpft ähnlich wie ihre Vorgängerinnen zu dem 21-jährigen Womanizer unter die Decke.

RTL + Jana Klein und Sidar Sahin

Are You the One?, RTL+ Sidar Sahin bei "Are You The One?"

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, "Are You The One?"-Kandidat

