Das sind die Dschungelcamp-Favoriten von Jan und Sonja

Das Dschungelcamp kommt so langsam in Fahrt. Die Camper haben sich eingelebt, die ersten Folgen sind ausgestrahlt – Zeit für ein erstes Resümee! Die Moderatoren Jan Köppen (40) und Sonja Zietlow (55) plaudern nun offen darüber, was sie wirklich von den diesjährigen Kandidaten halten. Wer hat für Sonja und Jan das Potenzial, die Krone zu ergattern – und wer nicht?

Sarah Kern (55) könnte sich langsam, aber sicher nach ganz vorne kämpfen, glaubt Sonja. "Die jammert nicht, die meckert nicht, die kann gut mit den jungen Leuten", zählt sie bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" die Qualitäten der Modedesignerin auf. Einigen können sich die beiden auf ihre Sympathie für Fabio Knez: "Der hört zu, der sendet nicht nur." Ähnlich verhalte es sich mit Heinz Hoenig (72), dem die Moderatoren seine grimmige Art wohl nicht ganz abkaufen.

Ähnlich wie Anya Elsner (20) zeigt sich auch Sonja beeindruckt von David Odonkors (39) Sportler-Body. "Aber ich weiß nicht, ob er das Potenzial hat, weil er doch sehr ernst ist. Irgendwie vermisse ich so etwas Freches, Wildes", erklärt Sonja. Überraschend sei, dass Mike Heiter (31) gar nicht so abliefere wie erwartet. "Der sagt nicht viel. Aber wenn er viel sagt, dann sagt er sehr wenig", findet Jan.

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

