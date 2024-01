Diese Teams gewinnen die dritte "7 vs. Wild"-Staffel!

Sie haben es geschafft! Bei 7 vs. Wild müssen die Teilnehmer eigentlich im Alleingang versuchen, in der Wildnis zu überleben. Dabei sind sie der Natur komplett ausgeliefert. In diesem Jahr durften sich die Abenteurer der Herausforderung zu zweit stellen. Nach nervenaufreibenden 14 Tagen steht nun fest: Nur drei Teams konnten bis zum Ende durchhalten. Doch welche sechs Camper konnten die Wildnis bezwingen?

Am Ende der zwei Wochen bleiben lediglich drei der sieben Teams übrig: Knossi (37) und Sascha Huber (31), Papaplatte (26) und Reeze sowie Hannah Assil und Ann-Kathrin Bendixen haben die Prüfung bestanden und damit das Survival-Format gewonnen. Als Belohnung dürfen sich die sechs Sieger nicht nur über ein prall gefülltes Buffet und eine Menge neuer Erfahrungen freuen, sondern gewinnen zudem einen kleinen Preis: Jeder von ihnen bekommt als Andenken einen echten gravierten Stein von der Insel überreicht.

Dass der Streamer Knossi und sein Partner Sascha das Experiment erneut geschafft haben, dürfte für viele Fans nicht überraschend kommen: Nicht nur, dass beide bereits im Jahr zuvor die damals siebentägige Challenge durchgehalten haben, auch ihr gut sichtbarer Gewichtsverlust ließ die Zuschauer bereits im August vermuten, dass die beiden Wiederholungstäter erneut erfolgreich waren.

