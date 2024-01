Fans vermuten: Cora Schumachers Dschungel-Exit war geplant!

Steckt da etwa mehr hinter? Seit ein paar Tagen flimmert das Dschungelcamp wieder über die Bildschirme. Unter anderem kämpfen Leyla Lahouar, Lucy Diakovska (47) und Twenty4tim (23) in diesem Jahr um die heiß begehrte Krone. Auch Cora Schumacher (47) wollte sich eigentlich den harten Busch-Challenges stellen – doch schmiss an Tag drei plötzlich hin. Warum sie die Show verließ, ist bisher unklar. Viele Zuschauer denken aber, dass an Coras Ausstieg etwas faul ist...

Auf Instagram wird wild über die Gründe für das plötzliche Dschungel-Aus der 47-Jährigen diskutiert. Viele User meinen, dass ihre Teilnahme ein PR-Gag war. "Gute Geschichte von ihr: Ein bisschen Australienurlaub. Ein bisschen Presse bekommen durch die Pocher (45)-Geschichte. Mal eben alles ausgeplaudert über ihre Ehe. Und nun kann sie damit weiter Geld verdienen", schreibt nur ein Fan. Zwei weitere kommentieren: "Kommt jetzt komisch, wenn sie direkt an Tag eins und zwei ihr ganzes Pulver verschießt und an Tag drei freiwillig geht" und "Fragwürdig, ob das nicht vielleicht geplant war, da Tim Toupet (52) laut Internet ja schon als Ersatzkandidat gelten soll."

Cora hatte im Camp eigentlich einen heiteren Eindruck gemacht. Sie durfte jedoch an den ersten Prüfungen nicht teilnehmen und war deshalb für die Zuschauer-Votings gesperrt. Offiziell hieß es, dass sie "gesundheitliche Probleme" habe. Laut Bild hatte sie vor einigen Jahren einen Bandscheibenvorfall und bis heute damit zu kämpfen.

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

Getty Images Cora Schumacher, TV-Star

